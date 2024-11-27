Страны НАТО могут отправить войска в Украину без согласия всего альянса: в Литве объяснили идею

Для того, чтобы одна из стран НАТО отправила свои войска в Украину необходимо согласие всех государств блока, однако существуют варианты, чтобы обойти это правило. Например, решения могут приниматься на национальном уровне или определенной коалицией стран.

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Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал посол Литвы в Североатлантическом Альянсе Дейвидас Матульонис. По его словам, Вильнюс поддерживает идею Франции относительно возможной отправки западных войск в Украину.

По словам дипломата, если Париж все же решит это сделать, ему не понадобится разрешение блока.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, желающая присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", – объяснил Матульонис.

Как отметил посол Литвы в НАТО, по состоянию на сейчас это лишь идея и члены блока имеют разные позиции и мысли на этот счет.

Он допустил, что эту тему могут поднимать министры иностранных дел НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

"От них, прежде всего, зависит процесс подготовки войск и, возможно, некоторые страны рано или поздно присоединятся", – добавил дипломат.

Отметим, что накануне издание Le Monde с ссылкой на источники написало, что Британия и Франция возобновили секретные дискуссии о возможном введении своих войск в Украину. Также обсуждается возможность создания частных оборонных компаний на ее территории.

Ранее дискуссию о вводе войск в Украину инициировал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече союзников в Париже в феврале, однако она вызвала сильное сопротивление некоторых европейских стран во главе с Германией.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Италии Антонио Таяни сказал, что страна не будет отправлять своих военных в Украину. Такое решение он объяснил попыткой избежать эскалации.

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