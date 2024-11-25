Париж и Лондон возобновили дискуссии о введении французских и британских войск в Украину – Le Monde

Учитывая перспективу отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа, Париж и Лондон активизировали секретные переговоры об отправке своих войск в Украину. Также обсуждается возможность создания частных оборонных компаний на ее территории.

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Об этом пишет Le Monde со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что эти "по сути, засекреченные деликатные прения" возобновились после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

"Между Великобританией и Францией ведутся дискуссии об оборонном сотрудничестве, в частности с целью создания "жесткого ядра" между союзниками в Европе, сосредоточенного на Украине и европейской безопасности в более широком смысле", – рассказал Le Monde британский военный источник.

Ранее дискуссию о вводе войск в Украину инициировал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече союзников в Париже в феврале, однако она вызвала сильное сопротивление некоторых европейских стран во главе с Германией.

"Однако этот сценарий еще не был похоронен. В последние недели он даже восстановился, по нашей информации, благодаря визиту во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября", – говорится в статье.

Отмечается, что Министерство вооруженных сил и Елисейский дворец пока не дают официальный зеленый свет на отправку войск или частных поставщиков услуг. Но уже несколько месяцев такие предложения "лежат на столе".

Среди них – от Défense Conseil International (DCI) – главного оператора Минобороны по мониторингу французских контрактов на экспорт вооружений, 55 процентов акций которого принадлежит французскому государству.

"DCI был бы готов продолжить подготовку украинских солдат в Украине, как это делается во Франции и Польше. В случае необходимости он также мог бы обслуживать французское военное оборудование, направленное в Киев", – говорится в статье.

Возобновление дискуссий об отправке западных войск или частных подрядчиков происходит в то время, когда Украина получила разрешение США на использование дальнобойных ракет по территории РФ. Однако, согласно источникам, украинцы не могут использовать британские ракеты Storm Shadow, как и французские Scalp, без определенной формы западной поддержки на месте.

"Ракета должна быть запрограммирована, прежде чем ее можно будет загрузить на бомбардировщик Су-24, который есть в Украине", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции подтвердили разрешение Украине использовать их ракеты для ударов по территории РФ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует.

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