Никакие 'красные линии': во Франции подтвердили разрешение Украине на использование их ракет для ударов по территории РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по РФ "в целях самообороны". По его словам, "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует.

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Соответствующее заявление Барро сделал в интервью BBC в субботу, 23 ноября. В то же время дипломат не стал подтверждать, было ли уже использовано французское оружие по территории страны-агрессора.

Речь идет о ракетах SCALP – французском варианте британской крылатой ракеты Storm Shadow.

"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были позитивно восприняты", – сказал Барро.

Глава МИД Франции, который в пятницу провел в Лондоне переговоры с министром иностранных дел Дэвидом Лэмми, заявил, что западные союзники не должны ограничивать поддержку Украины и "устанавливать и обозначать красные линии".

На вопрос, может ли это такэе означать участие ВС Франции в боевых действиях, он ответил: "Мы не исключаем ни один вариант".

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", – сказал он.

Барро намекнул на приглашение Украины вступить в НАТО, как того просил президент Владимир Зеленский.

"Мы открыты для приглашения, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, а также друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", – сказал он.

Барро предположил, что Западу придется увеличить расходы на оборону: "Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с этими новыми вызовами".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон указал на готовность Парижа разрешить запуск своих ракет по России.

Однако комментарии Барро имеют большое значение, поскольку прозвучали спустя несколько дней после того, как впервые были использованы ракеты большой дальности США и Великобритании, РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету, а диктатор Владимир Путин допустил возможность глобальной войны, напоминает BBC.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Европарламента Роберта Мецола 23 ноября заявила, что в ЕС поддерживают требование к Германии передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По ее словам, поставки могут состояться уже до выборов в Бундестаг, поскольку в коалиции существуют разные мнения по этому поводу.