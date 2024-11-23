"Это требование находит поддержку": глава Европарламента призвала Германию дать Украине ракеты Taurus

Глава Европейского парламента Роберта Метсола на фоне ужесточения российских ударов по Украине призвала Германию передать Укране крылатые ракеты Taurus. По ее словам, поставки могут произойти уже до выборов в Бундестаг, поскольку в парламентской коалиции существуют разные мнения на этот счет.

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Соответствующее заявление Метсола озвучила в интервью немецкой газете Funke Mediengruppe, которое было опубликовано 23 ноября. В частности, на фоне усиления ракетных ударов РФ по Украине она выступила за скорейшую поставку немецких ракет Киеву.

Глава Европарламента подтвердила, что страны ЕС так же, как и США, выступают за разрешение использовать дальнобойные ракеты по целям в РФ и за передачу Берлином Украине Taurus.

"Да, такова и позиция Европарламента. Это требование находит широкую поддержку. Посмотрим, приведет ли это к соответствующему изменению курса после выборов в Бундестаг", – сказала политик.

Метсола при этом добавила: возможно, такое изменение курса произойдет и раньше, поскольку "в берлинской коалиции существуют разные позиции по поставкам Taurus".

Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц выступает категорически против передачи Киеву немецких крылатых ракет, объясняя свою позицию опасениями относительно втягивания ФРГ в войну.

В то же время "Свободная демократическая партия Германии" и "Союз 90/Зеленые" выступают за передачу Taurus Украине, отмечает Deutsche Welle.

Споры вспыхнули с новой силой в последние дни, после того как президент США Джо Байден позволил применять ракеты ATACMS с дальностью до 300 км для ударов по целям в глубине РФ. Дальность немецких Taurus составляет 500 км.