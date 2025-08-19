Ничего живого не осталось: Силы обороны на Запорожье уничтожили российский поезд с железнодорожными цистернами. Фото

Украинские защитники продолжают создавать проблемы оккупантам тем самым снижая их боевой потенциал на фронте. Недавно Силы обороны уничтожили на Запорожье российский поезд с железнодорожными цистернами.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в своем Telegram 19 августа. Также он опубликовал феерические кадры пожара, в результате успешной операции.

Детали

"Топ-новость дня. В районе между Урожайным и Токмаком был взорван железнодорожный состав с железнодорожными цистернами. Поезд сошел с рельсов и сейчас его добивают всем, что может летать. Пылает красиво", – говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что украинцы бойцы "составляют российскую логистику в ноль и демонстрируют, как надо".

Позже он обнародовал еще одно сообщение с фотографиями пожара и отметил, что железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье для врага больше нет.

"Как обещал – эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось. Кто там спрашивал, почему русня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь. Не удалось", – указано в сообщении.

Напомним, 16 августа в оккупированном Мелитополе ВСУ уничтожили склад боеприпасов и личный состав оккупантов, переброшенных на Запорожское направление. Операцию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины. Взрывы прогремели в пункте дислокации военных РФ на территории промзоны.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны имеют значительные успехи на нескольких направлениях в Донецкой области. В ряде населенных пунктах наши защитники провели зачистку, а враг со своей стороны понес потери живой силой и военной техникой.

