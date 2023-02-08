Нидерланды, Германия и Дания передадут Украине около 100 модернизированных танков Leopard 1

Три страны – Нидерланды, Дания и Германия, согласовали сотрудничество для передачи Украине около сотни танков Leopard 1. Технику поставят из промышленных складов в ФРГ.

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Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter. Он отметил, что его страна внесет финансовый вклад и поможет персоналом.

"Нидерланды вместе с Германией и Данией обеспечат поставки Украине минимум сотни боевых танков Leopard-1A5. Они нужны украинцам для сопротивления российской агрессии. Нидерланды внесут финансовый вклад и помогут персоналом", - отметил Вопке Хукстра.

Свое заявление параллельно опубликовало Минобороны Дании. В ней ведомство подробнее рассказало о сотрудничестве. Так, сначала Украине планируют передать около 80 танков, они будут приведены в надлежащее состояние через несколько месяцев.

По неофициальной информации датского издания DR, речь идет, в том числе, о бывших датских "Леопардах", которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю, где они и остаются на складах. Теперь Дания поможет их модернизировать, чтобы передать Украине.

Появилось также совместное заявление трех стран.

"В последующие месяцы Украина получит по меньшей мере сотню Leopard 1A5, включая необходимое логистическое обеспечение и обучение. Дания, Германия и Нидерланды предоставляют модернизированные танки из промышленных складов, первые будут предоставлены за несколько месяцев… Инициатива включает обучение на Leopard-1A5, а также предоставление запчастей и боеприпасов", – отметили в коммюнике.

В заявлении трех стран также отмечено, что инициатива открыта для других заинтересованных союзников и что Бельгия уже выражала интерес к ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля правительство Германии одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1. Соответствующее решение было выдано оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Первые танки Leopard 1 будут доставлены не ранее середины этого года.

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