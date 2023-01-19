Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, которые будут отправлены в Украину – минобороны

Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, отправленные в Украину в рамках международной коалиции. Амстердам ранее уже оплачивал поставку Киеву советских танков Т-72 из Чехии.

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Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, отметив, что этот же подход можно было бы применить для танков немецкого производства. Ее слова цитирует Bloomberg.

"Это точно то, что мы готовы сделать", – сказала Оллонгрен в интервью из Давоса.

Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия объявили о готовности отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Но все подобные шаги требуют разрешения Берлина.

"Мы все хотим услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонник попыток найти решение и попытаться таки отправить танки в Украину", – сказала Оллонгрен.

Кроме предоставления танков, любая коалиция также потребует от партнеров предоставления боеприпасов, обучения и других средств поддержки.

Министры обороны нескольких стран-союзников собираются в пятницу, 20 января, на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить военные нужды Украины.

"Завтра очень важная встреча, – подчеркнула Оллонгрен.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом выдвинул условие передачи немецких танков Leopard 2 Украине. В частности, он заявил, что это возможно, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Перед этим Шольц говорил, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке Украине тяжелых танков. В то же время он отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что каждая страна должна принимать собственное решение о помощи в сфере безопасности Украины, где идет война. Она напомнила, что США являются "крупнейшими поставщиками" этой поддержки украинцам. Таков был ее ответ на условия Шольца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц заявил, что Германия – один из крупнейших союзников Украины по борьбе с агрессией РФ, однако так и не ответил, предоставит ли его страна Киеву боевые танки Leopard 2. Он лишь повторил, что нужно избежать втягивания НАТО в войну.

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