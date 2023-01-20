Нидерланды передадут Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Нидерланды передадут Украине установки зенитно-ракетного коплекса Patriot. Речь идет о 2 пусковых установках и ракетах. Также страна отвечает за обучение украинских военных.

Видео дня

Об этом в пятницу, 20 января, палате представителей сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен, сказано на сайте ведомства. Отмечается, что во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне были достигнуты договоренности об ускорении процесса замены Patriot.

"Оллонгрен объявила о своем участии в совместном проекте с США и Германией. Это связано с совместной поставкой в ​​Украину ЗРК Patriot, включая боеприпасы, обучение и запчасти для обслуживания. Сотрудничество стало результатом срочного обращения президента Украины Зеленского. Ему нужна противовоздушная оборона, чтобы его страна могла защищаться от непрерывных ракетных и беспилотных атак на украинские города", – сказано в сообщении.

Голландские военные уже обучили сотни украинских солдат. При этом, интерес украинцев к военной подготовке растет, так как Украина имеет постоянную потребность в хорошо обученных военных кадрах.

Таком образом, Великобритания в начале июля взяла на себя инициативу по операции "Интерфлекс". Это учебная программа для быстрой и масштабной подготовки ВСУ. К СК присоединились и Нидерланды.

В итоге, в период с сентября по ноябрь около 90 нидерландцев провели обучение 400 новобранцев из Украины. С текущего месяца по апрель около 70 солдат морской пехоты обучают еще 400 украинцев, а один голландский офицер усиливает британский координирующий штаб программы обучения.

В течение 2023 года голландские военные будут обучать еще сотни украинских коллег.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в этом году. Этим Это станет сигналом о неизменной солидарности украинскому населению. Заявлено, что наш народ может рассчитывать на поддержку Нидерландов столько, сколько потребуется.

Отметим, передачу ЗРК Patriot в Украину поддержала палата представителей Нидерландов. Страна планирует отправить их вместе со США и Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16. Но в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!