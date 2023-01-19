''Мы должны это сделать'': в парламенте Нидерландов поддерживают передачу Patriot Украине – NOS

Палата представителей Нидерландов поддержала передачу ЗРК Patriot в Украину. Страна планирует отправить их вместе со США и Германией.

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Переговоры по этому вопросу еще не завершены, но находятся на продвинутом этапе. Об этом сообщило издание NOS.

Отмечается, что парламентское большинство и большая часть оппозиции в целом поддерживают этот план. Комментируя необходимость передать Украине ЗРК Patriot депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар привел в пример российскую ракетную атаку по Днепру, которая произошла 14 января.

"Вы видите, что Украине приходится постоянно защищаться от ракет из России. Именно в этом Patriots могут внести важный вклад", – аргументировал он.

"Если Patriots – это следующий шаг, конечно, мы должны это сделать", – заявил его коллега Александр Хаммельбург.

Депутаты единогласно сошлись во мнении, что Украина имеет право защищать себя от нападения государства террориста.

В настоящее время Нидерланды располагают четырьмя системами Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок. Вероятно окончательное решение относительно передачи таких ЗРК Украине будет принято после встречи министров стран в немецком городе Рамштайн, которая состоится в пятницу, 20 января.

Напомним: о передаче Украине ЗРК Patriots Рютте говорил 17 января в Белом доме на встрече с президентом США Джо Байденом. Решение о передаче ПВО может быть принято уже в ближайшие дни.

Таким образом Амстердам готов присоединиться к аналогичной инициативе стратегических партнеров Киева – Вашингтону и Берлину.

Тем временем украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме, чтобы научиться обращаться с системой противоракетной обороны Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что помощь Украине не прекратится, пока не прекратится война. Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не должен выиграть, поскольку в таком случае, он не ограничится только Украиной;

– в свою очередь заместитель главы совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил истерику из-за встречи стран-партнеров Украины в Рамштайн-формате, назначенной на 20 января. Он обозвал лидеров Запада "убогими" и людьми "без интеллекта", а также радиционно пригрозил ядерным ударом.

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