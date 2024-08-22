Нидерланды передадут Украине мобильные радары для обнаружения дронов: о каком количестве идет речь

В Нидердандах объявили о выделении новой помощи Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России. Государство закупит для украинской армии мобильные радары обнаружения БПЛА.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Нидерландов в среду, 21 августа. Речь идет о финансировании 51 единицы техники и передаче радаров Силам обороны Украины.

Ожидается, что Украина получит 51 радар в последнем квартале 2024 года. Их будут отправлять поэтапно.

Контракт на закупку мобильных радаров был подписан в Гааге на заводе Robin Radar Systems. Эти системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от, например, птиц.

Уникальным в радарах является то, что они выполняют свою работу при размещении на мобильных платформах. Поскольку система обнаружения мобильна, противнику труднее найти радар и, следовательно, его труднее уничтожить.

"Поскольку система мобильна, противнику сложнее найти радар, а значит, сложнее его нейтрализовать. Это дает возможность непрерывно обнаруживать, а затем уничтожать вражеские беспилотники", – пояснили в нидерландском оборонном ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Нидерланды объявили о поставках Украине партии танков Leopard 2A4, которую они приобрели вместе с Данией. Партия из 14 танков Leopard 2A4 отправится в Украину уже этим летом.

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