'Могут сыграть немаловажную роль': Украина получит партию танков Leopard от Дании и Нидерландов до конца лета

Нидерланды объявили о поставках Украине партии танков Leopard 2A4, которую они приобрели вместе с Данией. Партия из 14 танков Leopard 2A4 отправится в Украину уже этим летом.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов. В прошлом году Нидерланды совместно с Данией приобрели 14 б/у танков Leopard 2A4, которые были капитально отремонтированы немецкой компанией Rheinmetall.

Пока последние два танка проходят контрольные испытания, тогда как первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены одновременно к концу лета.

"Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – отметил министр обороны. Нидерланды Рубен Брекельманс.

Ожидается, что Leopard 2A4 может помочь Украине добиться преимущества на поле боя. Танки обладают большой огневой мощью, обеспечивают хорошую защиту экипажа и быстрые.

Напомним, в марте стало известно, что правительство Испании заявило о намерении передать Силам обороны Украины еще 20 танков Leopard 2A4. Ранее Мадрид уже предоставил украинской армии 10 единиц этой военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии ведет переговоры с Германией по получению бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

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