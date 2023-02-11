Нидерланды вместе с Германией и Данией передадут Украине минимум 100 танков Leopard 1A5, вместо арендованных у ФРГ

В правительстве Нидерландов сделали новое заявление о военной помощи для Украине, которая борется с вторжение РФ, в частности о боевых танках Leopard. Там сказали, что украинской армии не будут передавать танки Leopard 2A6, которые страна арендует у Германии.

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Речь идет про 18 единиц этой военной техники. Об этом сказала министр обороны государства Кайса Оллонгрен во время выступления в Палате представителей в пятницу, 10 февраля, передает издание wnl.tv.

Она заявила, что таки этой модификации "не предвидятся для передачи". Такое решение было принято правительством ФРГ. Однако, как сказала министр, даже если бы Берлин решил, что эта техника должна отправится в Украину, Нидерланды "не это не повелись бы".

В то же время, Оллонгрен сказала, что Киев все же получит партию боевых танков Leopard, но более старого образца. Речь идет про более сотни единиц танков Leopard 1A5. Эта передача будет осуществлена в кооперации с Данией и Германией.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что их необходимо отправить в Украину "как можно скорее".

Отметим, что ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство страны рассматривает возможность покупки арендованных у Берлина танков, чтобы передать их украинским военным. Кабмин также предложил обучить украинских солдат обращению с Leopard 2A6.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый батальон танков Leopard 2 немецкого производства от западных партнеров может быть доставлен в Украину в марте или апреле этого года. Об этом сказал Борис Писториус, министр обороны Германии.

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