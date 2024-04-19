Нидерланды выделят Украине еще более €200: на что пойдут эти средства

Правительство Нидерландов приняло решение срочно выделить Украине дополнительные средства в рамках инициативы партнеров по предоставлению стране комплексов ПВО и артиллерийских боеприпасов. Речь идет про более €200 млн.

Об этом во время заседания Совета Украина – НАТО в пятницу, 19 апреля, сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщили на сайте ведомства. Она отметила, что артиллерийские снаряды и средства противовоздушной обороны – острая необходимость Украины сейчас.

"Ситуация грозит стать критической. Ресурсы, в которые сейчас вносят свой вклад Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и поступят в Украину как можно скорее. Теперь мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", – подчеркнула Оллонгрен.

Как проинформировала пресс-служба минобороны Нидерландов,страна выделяет €150 млн на поддержку немецкой инициативы "Немедленные действия по противовоздушной обороне". Она предназначена для быстрой доставки средств ПВО большой дальности совместно с партнерами.

Кроме того, ведомство закупит на €60 млн оборудование ПВО малой дальности. Оно может быть использовано, среди прочего, для борьбы с атаками дронов.

Также, как отмечается, Нидерланды вносят свой вклад в эстонскую инициативу по быстрой поставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов.

Ранее Нидерланды объявили, что внесут €250 млн в аналогичный план Чехии по быстрой поставке украинской армии большего количества снарядов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у государств, не желающих напрямую передавать их Украине. Получение этих систем ПВО очень важно для нашей страны.

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