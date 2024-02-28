Нидерланды заказали для Украины гаубицы DITA в Чехии: как они помогут ВСУ

Нидерланды заказали у Чехии новейшие гаубицы DITA для дальнейшей передачи Украине. Эта гаубица представляет собой современную огневую систему, способную наносить удары по целям на расстоянии десятков километров.

Об этом идет речь в официальном сообщении нидерландского министерства. Отмечается, что это оружие составляет часть большого заказа Нидерландов для Украины, и изготовляют его два чешских производителя оружия.

"Украина нуждается в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", – говорится в сообщении.

Этот самоходный артиллерийский комплекс оснащен автоматическим режимом огня, бронированной кабиной, системой автодиагностики и беспилотной башней. Этот комплекс может оказаться очень эффективным для Вооруженных сил Украины в контрбатарейной борьбе с оккупантами.

Технические характеристики САУ DITA

Самоходная артиллерийская установка DITA отличается автоматизацией всех процессов, что позволяет управлять ею только двумя лицами. У нее есть беспилотная башня с автоматической подачей снарядов и бронированная кабина для экипажа, обеспечивающая защиту личного состава от различных угроз на поле боя.

DITA также оснащена цифровой системой управления огнем, системой управления боем и автоматизированной системой выбора боеприпасов и их подачи в казенную часть ствола. Она получает целое указание от разведывательных дронов и может вести постоянный темп стрельбы до 5 снарядов в минуту или начальный темп до 6 снарядов в минуту.

После выполнения огневой задачи DITA может быстро покинуть позицию всего за 45 секунд, а вспомогательный бортовой генератор электроэнергии обеспечивает возможность бесперебойно вести огонь, даже если двигатель не работает.

Основные характеристики самоходной артиллерийской установки DITA таковы:

Полная длина: 13,02 м

Высота: 3,12 м

Ширина: 3,1 м

Вес: 29 тонн

Экипаж: 2 человека

Боекомплект: 155-мм гаубица (длина ствола – 45 калибров)

Максимальная скорость: в полевых условиях – 25 км/ч, по шоссе – 90 км/ч

Дальность стрельбы: 39000 м

Зарядка: автоматическая

Быстрострельность: 5-6 выстрелов в минуту

Боекомплект на конвейерах: 40 снарядов

Двигатель: TATRA T3C-928-90, с мощностью 300 кВт

Глубина брода: 1,2 м

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали, как работает САУ "Богдана" в полевых условиях. Украинские военнослужащие активно применяют против российских захватчиков 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С22 "Богдана" отечественного производства. Часть гаубиц оснащена системой посылки боеприпасов, что делает этот процесс автоматическим.

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