Полная автоматика: в ВСУ показали, как работает САУ 'Богдана' в полевых условиях. Видео

Украинские военнослужащие активно применяют против российских захватчиков 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С22 "Богдана" отечественного производства. Часть гаубиц оснащена системой досылания боеприпасов, что делает этот процесс автоматическим.

Соответствующие кадры работы САУ в полевых условиях распространились с сети. На них видно, как происходит зарядка "Богданы" с помощью досылателя.

О том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины получили САУ "Богдана" с системой досылания боеприпасов, ранее писал "Милитарный". Впервые обновленную гаубицу заметили в ноябре 2023 года.

"Визуально конструкция досылателя похожа на ту, что применяется на советских 203-мм самоходных гаубицах 2С7 "Пион". Советский механизм нуждается в ручной укладке снаряда в специальный лоток, из которого уже дальше тот поднимается и досылается в канал ствола", – было сказано в сообщении.

Появление досылателя призвано решить проблему ручной зарядки как один из главных недостатков прототипа и предыдущих образцов "Богданы".

"Система была предусмотрена еще на этапе разработки конструкторской документации, однако в результате от нее временно отказались для начала производства САУ в условиях войны. Следующим шагом в развитии самоходной гаубицы должна стать дальнейшая автоматизация процессов наведения и стрельбы, а также устранение выявленных в процессе эксплуатации недостатков" , – сообщал "Милитарный".

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ показали кадры прямого попадания во вражеский танк. Бойцы нанесли точный удар по врагу из самоходной артиллерийской установки "Богдана".

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