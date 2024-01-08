Работала САУ 'Богдана': в ВСУ показали кадры прямого попадания во вражеский танк. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать вражескую технику на поле боя. При чем защитники эффективно сжигают российские танки с помощью отечественных образцов вооружения.

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Бойцы нанесли точный удар по врагу из самоходной артиллерийской установки "Богдана". Об этом в Facebook сообщает Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна.

Результат огневого поражения по российскому танку украинские бойцы показали с помощью аэроразведки. Вражескую технику заметили возле лесополосы.

Получив координаты российского танки, украинские артиллеристы нанесли удары. В результате прямого попадания техника захватчиков превратилась в груду обгоревшего металла.

Согласно заявленным характеристикам, САУ "Богдана" весит 28 тонн, перемещается на колесном шасси КрАЗ-63221 (прототип) и Tatra 815-7 (серия). По трассе движется со скоростью 80 км/ч (запас хода 800 км), а по пересеченной местности – 30 км/ч (запас хода 300 км).

Обслуживается одна САУ группой военнослужащих из пяти человек. "Богдана" производит 4-6 выстрелов в минуту, может поражать цели на минимальном расстоянии 780 м и максимальном – 42 км (осколочно-фугасным снарядом) и 60 км (активно-реактивным снарядом).

О главных фактах относительно САУ "Богдана", соответствующей стандартам НАТО, и особенностях ее работы читайте в материале.

Напомним, украинские воины получили новейшие САУ "Богдана" украинского производства. Установки стреляют снарядами 155-мм калибра, воины утверждают, что эти гаубицы – быстрые, маневренные и точные в работе.

Ранее сообщалось, что в Украине за месяц производится шесть самоходных артиллерийских установок 2С22 "Богдана". В дальнейшем темпы будут только увеличиваться. Недавно украинскую 155-мм колесную артустановку модернизировали для ускорения темпа стрельбы.