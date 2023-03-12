''Нигде на нашей земле не скроетесь!'' Появились кадры с парой российских снайперов, позже по ним отработала артиллерия

Украинский дрон засек снайперскую пару оккупационной армии. Россияне безуспешно пытались найти скрытую позицию.

Видео дня

Видео с оккупантами, заметившими украинский БПЛА, показал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он уверяет: спрятаться захватчикам так и не удалось.

"Снайперская пара орков безуспешно пытается найти скрытую позицию. Нигде на нашей земле вы не скроетесь. PS Позже отработала арта", – отметил Соболевский.

На видео видны двое оккупантов, направляющихся по грунтовой дороге к лесополосе. В какой-то момент они заметили украинский дрон, отслеживавший их передвижение. Убедившись, что дрон не может сбросить им на головы "подарок", захватчики легкомысленно попытались от него отмахнуться. Один из них даже показал оператору беспилотника обеими руками непристойные жесты.

Впрочем, подобная самонадеянность дорого стоила оккупантам. Дрон отследил их до лесополосы, где они решили остановиться.

Там, очевидно, их и достала украинская артиллерия. Хотя сам момент прилетов на видео не попал.

Напомним, накануне, 11 марта, ВСУ ликвидировали 1090 оккупантов и уничтожили два средства вражеской ПВО. Общие безвозвратные потери РФ в войне против Украины достигли 159 090 человек.

В то же время в британской разведке подтверждают, что Россия несет чрезвычайно большие потери в Украине, но Москву это не касается. Российское командование пытается не бросать на войну жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а в регионах в пушечное мясо превращает преимущественно представителей "малых народов" РФ.

Также сообщалось, что в районе Кременной оккупанты бросали в бой новые танки Т-90, но они быстро закончились. Украинские воины заставили россиян снова пересесть на более старые Т-72.

В то же время на Запорожском направлении украинские воины устроили зрелищный фейерверк, уничтожив российский "Бук-M3".