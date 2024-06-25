'Никаких изменений нет': в Германии объяснили, почему не разрешили Украине бить по любой точке РФ

Германия разрешила Украине использовать переданное ею оружие для ударов по российским военным объектам, расположенным только на прилегающей к Харьковской области территории РФ. Дальность действия немецкого оружия не дает невозможности расширить это разрешение, поэтому со стороны Берлина никаких изменений ограничения нет.

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Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, 24 июня.

"Что касается немецких вооружений, то радиус их действия значительно меньше, чем дальность американских. Следовательно, со стороны Берлина никаких изменений здесь нет. Речь идет очень конкретно о территориях, граничащих с Украиной, о приграничьях…. Немецкое оружие нельзя сравнивать с американским, потому что нельзя сравнивать дальность действия", – сказал спикер.

Как известно, поначалу Германия вообще не разрешала применять поставленное ею оружие для ударов по территории России.

Гебештрайт напомнил, что "корректировка" условий использования оружия произошла потому, что Россия обстреливает большой город Харьков и всю область именно с российской территории.

При этом представитель добавил, что в Берлине приняли во внимание информацию Пентагона о том, что Украина может использовать оружие, предоставленное Соединенными Штатами, для осуществления ударов по российским войскам в любой точке на территории РФ, а не только вблизи Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

США разрешили ВСУ наносить удары американским оружием по всем опасным для Украины объектам "в любом месте" на территории России. Теперь речь идет не только о вражеских силах на границе Харьковской области.

Благодаря разрешению США бить их оружием по территории РФ украинские защитники уничтожили целые колонны оккупантов вдоль границы. В тот момент они ждали приказа о новом вторжении.

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