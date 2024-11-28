'Никаких списков не получал': Лубинец прокомментировал заявление Захаровой о возможном обмене 630 пленных

Заявления Москвы относительно подготовки обмена 630 военнопленных могут быть частью новой информационно-психологической операции против Украины. На самом деле никаких списков до сих пор не было передано.

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Об этом 28 ноября заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время открытия Центра защиты прав человека в Черновцах. В частности, он прокомментировал заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой относительно подготовки к обмену 630 пленных военных.

"Я расцениваю подобные заявления представителей РФ как дополнительную попытку запустить информационно-психологическую специальную операцию против нашего государства. Кстати, она там называла мою фамилию. Официально могу сказать, что я никаких списков не получал, мне их никто не передавал. Хотя через посредников мы пытались получить информацию, списки от РФ", – сказал омбудсмен.

Лубинец добавил: работа над скорейшим возвращением из плена РФ украинских защитников и простых украинцев ведется постоянно.

"Мы никогда не называем сроков, никогда не анонсируем. Но от себя могу сказать, что вся украинская команда, работающая в направлении возвращения граждан Украины из российского плена, проводит ежедневную работу по ускорению этого процесса", – заверил Лубинец.

В Черновцах омбудсмен принял участие в открытии областного Центра защиты прав человека, где его представители будут лично принимать граждан.

Также здесь будут обустроены рабочие места для представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 ноября Захарова обвинила Украину в якобы нежелании совершать обмен пленными, хотя РФ якобы готова обменять 630 украинских воинов прямо сейчас. В проекте "Хочу жить" опровергли ее заявление, назвав его очередной манипуляцией.

Последний обмен пленниками из РФ состоялся 18 октября. В результате домой вернулись 95 украинских военных, в том числе защитники "Азовстали" и известный правозащитник Максим Буткевич. Это был уже 58-й обмен с Россией.