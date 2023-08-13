'Никакого преступления России не оставим без ответа': Зеленский пообещал ответить оккупантам на террор. Видео

Каждый день украинские воины дают свой справедливый ответ на российское зло. Каждый уничтоженный оккупант, сожженная российская техника, огонь вместо их штабов и складов и вся другая "бавовна" – это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без наказания.

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Об этом в вечернем обращении к украинцам говорил президент Владимир Зеленский. Он заверил, что всюду наши воины отвечают оккупантам на террор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сегодня российские оккупанты жестоко ударили по Херсонщине. Есть погибшие, есть раненые. Всего лишь с начала этих суток и до шести вечера уже 17 сообщений об обстрелах только в Херсонской области. А еще – Николаевщина, Запорожье, Донбасс, Харьковщина, приграничные с Россией в районах северо-востока", – отметил глава государства.

Президент отметил военных, показавших особые результаты на фронте, в частности:

– 95-я отдельная бригада ДШВ – за устойчивость и результат в боях на Купянском направлении;

– первый батальон 67-й отдельной механизированной бригады, тоже Купянское направление;

– десантники нашей славной "Семьдесят девятки" на Марьинском направлении;

– Мелитопольское и Бердянское направление – глава государства поблагодарил каждого воина, который дает Украине необходимый результат.

"Бахмутское направление – молодцы, ребята!" – добавил украинский лидер.

"Каждый раз, когда есть за что поблагодарить наших воинов, Украина становится ближе к справедливости, ближе к победе. А российские убийцы на нашей земле – ближе к уничтожению. И только так можем создать условия, чтобы вся Украина вновь стала свободной и безопасной. Российские террористы должны чувствовать одно: они будут уничтожены", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил медиков, наиболее проявивших себя в помощи украинцам на Херсонщине. В частности, речь идет о бригаде врачей Херсонской областной клинической больницы, медиках из бригад "экстренки", врачах городской больницы и других.

"Оружие для наших воинов, поддержка для нашего государства, юридическая ответственность для российских террористов. Украина обязательно победит! Но это будет наш общий результат. Всех, кто воюет и работает ради Украины", – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский остается фаворитом среди мировых политических лидеров для граждан Соединенных Штатов, получив от них 57% положительных отзывов. Единственный, кто опередил главу нашего государства в этом рейтинге, это принц Великобритании Уильям (59%);

– Зеленский заявил, что Украина постоянно увеличивает производство снарядов и техники. Также власти делают все, чтобы наше государство и в дальнейшем было гарантом продовольственной безопасности и имело доступ к мировым рынкам.

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