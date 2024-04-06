'Никогда не говори никогда': Попович оценил шансы приглашения Украины в НАТО на Вашингтонском саммите. Видео

Что касается предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года, многие украинцы предполагают, что на нем Украина может получить официальное приглашение на вступление в Альянс. С другой стороны, появилась информация, что нашу страну на саммит вообще не пригласят. Однако "никогда не говори никогда", советует военный обозреватель Денис Попович.

"На саммит нас могут пригласить, но в НАТО не пригласит", – отметил эксперт для OBOZ.UA. Он подчеркнул: пока вступлению в Альянс мешает война.

"Я не думаю, что на Вашингтонском саммите нам будет предоставлено конкретное предложение, конкретное приглашение присоединиться к Альянсу. Никогда не говорю никогда, но ситуация сейчас пока говорит, что такого приглашения не будет. Будут положительные сигналы. Очевидно, они будут звучать в плане помощи Украине, в плане дополнительных обязательств, в плане финансовой, военной, технической, политической помощи. Но конкретики по присоединению к Альянсу не будет", - считает Попович.

По его словам, главным препятствием для этого является война.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

В свою очередь посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что суть двусторонних соглашений между Украиной и США о безопасности – это обеспечение украинской обороны до тех пор, пока страна не станет частью НАТО.

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