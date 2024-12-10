'Никогда не поздно нанести ответный удар': в ГУР рассказали, как ослабить Россию, и указали на нюанс с Taurus

Пока Россия продолжает войну, Украина будет бить в ответ по ее военным целям, потому что только этот язык понимает агрессор. Не только для Киева, но и всей Европы сейчас важно сохранять сильную позицию по отношению к Кремлю, несмотря на его абсурдные угрозы и агрессивную пропаганду.

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Такое мнение высказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. В интервью северомакедонскому изданию CivilMedia он отметил важность сохранения общей сильной позиции в отношении РФ и указал на нюанс с немецкими ракетами Taurus.

"Мы не знаем точно, сколько будет продолжаться война. Но пока Россия продолжает ее и оккупацию украинских территорий, никогда не поздно ударить по военным объектам агрессора и ослабить его", – выразил убеждение представитель ГУР.

Он признал, что все в Украине хотели бы иметь необходимую военную технику, чтобы поскорее закончить войну, иметь существенное преимущество над Россией. По его словам, сейчас важно стоять на своем, не давать российскому диктатору Путину оснований полагать, что он может развязать кровавую бойню в Европе и ему и его приспешникам за это ничего не будет.

"Наши государство, армия, народ каждый день прилагают усилия, чтобы стать сильнее в этой борьбе за право жить нормальной свободной жизнью. Нормальной жизни не хочет путинская Россия, которая продолжает совершать военные преступления, обстреливать наши города, привлекать к преступной войне против Украины теперь уже и иностранные войска", – подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что Украина благодарна своим партнерам в США, Великобритании и Франции за важное политическое решение поддержать использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по военным объектам страны-агрессора. Также добавил, что ВСУ будут и дальше наносить удары по РФ, потому что только этот язык понимают в Кремле.

На уточнение журналистов по поводу дискуссии о поставках немецких ракет большой дальности Taurus, представитель ГУР отметил, что в действительности Германия оказывает Украине очень значительную военную помощь. Киев может понять определенные элементы осторожности в политике Берлина, но пытается убедить его и других партнеров аргументированно не опасаться абсурдных угроз, исходящих со стороны России.

"Taurus – прекрасное оружие, которое могло бы помочь Украине, но пока оно лежит на складах, россияне продолжают свой ракетный терроризм, продолжают атаковать украинские города и убивать украинцев", – подчеркнул Скибицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новых поставках вооружений Украине, в частности, шестой системы ПВО IRIS-T, пусковых установок для Patriot и самоходных зенитных установок Gepard. Относительно предоставления ракет Taurus он сказал, что дискуссии продолжаются.

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