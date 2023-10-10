'Никто не должен вернуться': пленный оккупант рассказал, как в РФ зэков вербовали в 'Ахмат' на 'пушечное мясо'. Видео

Попавший в плен на Бахмутском направлении российский оккупант рассказал о вербовке зэков из тюрем РФ как в российскую армию, так и в личную "армию" главы Чечни Рамзана Кадырова "Ахмат". Вербовкой в кадыровский батальон занимался лично командир "Ахмата" Апти Алаудинов, входящий в близкое окружение Кадырова – и завербованным зэкам изначально была уготована судьба смертников.

О вербовке заключенных, потерях России в живой силе, а также о том, как российские командиры пытались ловить украинских воинов "на живца" в виде рядовых россиян, рассказал один из завербованных заключенных из российской республики Коми. Рассказ сдавшегося в плен оккупанта опубликован в Telegram-канале "Хочу жить" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Билет" на войну против Украины уроженец Коми Максим Максимичев получил, отбывая наказание в исправительной колонии №1 в Сыктывкаре. Туда он угодил за совершение преступления, предумсотренного ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

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1 сентября 2023 года он подписал контракт с минобороны РФ и из колонии вместе с еще 260 других заключенных оказался в Ростове-на-Дону, где завербованных осужденных "разбирали" в различные подразделения, задействованные в войне против Украины.

Сам Максимичев в составе группы из 36 зэков попал в подразделение под названием "Мальта". Еще 40 завербованных зэков отобрали в чеченское подразделение "Ахмат".

“Лично Алаудинов приезжал. Набирал зэков, несмотря на то, что он имел своих. Но зэки... Я так понял, ребята – расходный материал. Никто не должен вернуться. Правда наша никому не нужна", – пожаловался пленный оккупант.

По его словам, никакого обучения для завербованных зэков никто не проводил. К примеру, в упомянутой уже "Мальте" заключенные оттачивали "боевые навыки", выполняя хозработы.

"Взяли в плен меня 6 числа (вероятно, речь идет о 6 октября. – Ред.) рано утром возле населенного пункта Курдюмовка. Сдались сами, потому что хочется, ребята, жить. Наша задача была приманить украинцев и чтобы наши же вместе с ними нас похоронили... Из 18 человек, заходивших в Курдюмовку, уцелели мы пятеро, потому что мы сдались в плен. И трое, которые поначалу получили легкие ранения. Всех остальных засыпало землей. Засыпали свои же: минами, обвесами, ракетами. Похоронили заживо", – раскрыл "тактику" российских оккупантов попавший в плен зэк.

Украинские военные, допрашивавшие Максимичева и записавшие его рассказ на видео, предложили оккупанту передать "привет" тем, кого он считает виновными в больших потерях и кто чуть не угробил его самого. И пленный предложением воспользовался.

Хочу передать "привет" Мусагалиеву, позывной "Муса", нашему непосредственному ротному, солдатам, которые нас кинули и нас же завалили. "Привет" ребятам-"вагнерам", которые брали Бахмут. Сс*кло! Вы убежали первыми! "Привет" АГСнику "Мутному", который нас же и валил с АГСа. Вот, смотри (показал раненую голову). Спасибо!" – обратился к "товарищам" оккупант.

Напомним, ранее в сети обнаружили оригинальное объяснение, почему из 300 оккупантов за день в живых остались 70, в исполнении россиян. В одном из постов, посвященных поиску пропавших без вести оккупантов в РФ написали, что 230 захватчиков не вернулись "вследствие инцидента".