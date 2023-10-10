"Произошел инцидент": в РФ оригинально объяснили, почему из 300 оккупантов за день в живых остались 70

В России оригинально объяснили огромные потери в российской оккупационной армии, задействованной в войне против Украины. Случай, когда из 300 оккупантов на место временного расположения вернулись лишь около 70-ти, россияне назвали "инцидентом".

К такому эвфемизму прибегли администраторы группы во Вконтакте, специализирующейся на поиске пропавших без вести в Украине захватчиков. На это обратили внимание в Telegram-канале "Ищи своих".

"Тем временем у асвабадителей произошел "инцидент". Из 300 вернулось 70. Очень тревожно", – саркастически прокомментировали авторы канала чрезмерную любовь граждан государства-агрессора к иносказанию.

В сообщении, привлекшем внимание канала "Ищи своих", речь идет об одном из пропавших без вести российских оккупантов, неком Зейнуре Абаскулаидзе. Этот уроженец Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области РФ был мобилизован летом 2023 года. В Украине он воевал в качестве замкомвзвода – но недолго: 1 октября оккупант пропал без вести.

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Всего в тот день, отмечают авторы поисковой группы, были ликвидированы или исчезли около 230 российских захватчиков. Случилось это вследствие "произошедшего инцидента", подробностей которого россияне предпочли не раскрывать – равно как и места, где с оккупантами случилась такая "неприятность".

В сводке бесповоротных потерь ВС РФ в живой силе за тот день, 1 октября, в Генштабе указали 510 ликвидированных оккупантов: с учетом этого количества тогда общие безвозвратные потери России превысили 279 тысяч российских захватчиков.

Напомним, в свежей сводке о потерях армии РФ в войне против Украины в Генштабе заявили, что 9 октября ВСУ отминусовали 450 захватчиков. Всего ликвидированы уже 283 080 оккупантов.

Также накануне Силы обороны уничтожили семь артиллерийских систем, шесть танков, три боевых бронированных машины, а также 17 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Кроме того, воины "демилитаризовали" средство противовоздушной обороны,12 единиц автотехники и автоцистерн и две – спецтехники.