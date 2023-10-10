ВСУ отминусовали еще 450 наемников и шесть танков армии РФ

Сил обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали 450 российских оккупантов. Также бойцы уничтожили 48 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом свидетельствуют данные о потерях захватнической армии РФ по состоянию на утро 10 октября. Их опубликовал Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

Так, благодаря "демилитаризации" более четырех сотен оккупантов накануне, на 594-й день полномасштабной войны количество ликвидированной на украинской земле живой силы ВС РФ достигает уже 283 080.

Счет сожженного российского железа идет на десятки тысяч. Среди него, за прошедшие сутки защитники уничтожили семь артиллерийских систем (всего 6713), шесть танков (4829) и три боевых бронированных машины (9129).

В небе было сбито 17 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 5207). Кроме того, воины "демилитаризовали" средство противовоздушной обороны (всех 544), а 12 единиц автотехники и автоцистерн (9125) и две – спецтехники (961) захватчиков.

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С начала вторжения также сожжено 808 российских РСЗО, сбито 1530 крылатых ракет, 316 вертолетов и 315 самолетов, потоплено 20 кораблей/катеров и подлодку.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 79-й ОДШБр ВСУ уничтожили колонну российской техники на Марьинском направлении. Среди потерь врага оказались инженерная машина разминирования, БМП, танки и другая бронетехника.

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