ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники недалеко от Марьинки. Эффектное видео

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают держать оборону в Донецкой области. Недавно российские оккупанты снова пытались массированно штурмовать позиции десантников на Марьинском направлении, однако претерпел неудачу и понес значительные потери – наши бойцы уничтожили целую колонну вражеской техники.

Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Отмечается, что россияне задействовали во время атаки танки, БМП и другую бронированную технику, перед которыми пустили инженерную машину разминирования.

Однако это не помогло оккупантам – десантники применили дроны-камикадзе и артиллерию, чтобы нанести захватчикам огневое поражение еще на подступах к нашим передовым позициям. После этого были задействованы заранее установленные минно-взрывные заграждения, на которых начала подрываться бронетехника войск РФ.

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В 79-й бригаде сообщили, что оккупанты потеряли четыре танка, четыре боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Также около двух десятков россиян были ликвидированы на месте.

В DeepState отметили, что остановить вражескую колонну удалось к югу от Новомихайловки Донецкой области – аналитики опубликовали координаты этого места.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении оккупационные войска РФ сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области. Тем временем у защитников Украины есть частичный успех к западу от Вербового на Запорожье.

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