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ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники недалеко от Марьинки. Эффектное видео

София Закревская
War
2 минуты
5,3 т.
ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники недалеко от Марьинки. Эффектное видео

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ продолжают держать оборону в Донецкой области. Недавно российские оккупанты снова пытались массированно штурмовать позиции десантников на Марьинском направлении, однако претерпел неудачу и понес значительные потери – наши бойцы уничтожили целую колонну вражеской техники.

Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Отмечается, что россияне задействовали во время атаки танки, БМП и другую бронированную технику, перед которыми пустили инженерную машину разминирования.

Однако это не помогло оккупантам – десантники применили дроны-камикадзе и артиллерию, чтобы нанести захватчикам огневое поражение еще на подступах к нашим передовым позициям. После этого были задействованы заранее установленные минно-взрывные заграждения, на которых начала подрываться бронетехника войск РФ.

ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники недалеко от Марьинки. Эффектное видео
Видео дня
ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники недалеко от Марьинки. Эффектное видео

В 79-й бригаде сообщили, что оккупанты потеряли четыре танка, четыре боевых бронированных машин и инженерную установку разминирования. Также около двух десятков россиян были ликвидированы на месте.

В DeepState отметили, что остановить вражескую колонну удалось к югу от Новомихайловки Донецкой области – аналитики опубликовали координаты этого места.

ВСУ уничтожили целую колонну российской бронетехники недалеко от Марьинки. Эффектное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на Таврическом направлении оккупационные войска РФ сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка в Донецкой области. Тем временем у защитников Украины есть частичный успех к западу от Вербового на Запорожье.

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