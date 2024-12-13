'Никто не указывает командиру, где строить': в ВСУ рассказали, какая ситуация с фортификациями на передовой

В Украине нет проблем с фортификационными сооружениями, утверждает заместитель начальника инженерных войск – заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ Владимир Гусар. Он заявил, что это касается всех направлений фронта.

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Вопрос укрепления наших позиций Гусар прокомментировал на брифинге в пятницу, 13 декабря. Его процитировал "Укринформ".

"Разговоры были, но сейчас проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет", – сказал замначальника инженерных войск.

Он заверил, что всеми необходимыми материалами снабжаются как воинские части (в том числе те, которые находятся на передовой), так и строители, которые работают под руководством или на средства областных военных администраций.

Все фортификации возводят согласно общему плану, заверил Гусар.

"Никто не указывает командиру, где строить. Ему определяется направление, ему определяются определенные рубежи. Все решения о строительстве фортификаций командир принимает на территории. Для построения тех или иных опорных пунктов составляются соответствующие схемы. Эти схемы утверждаются, и в соответствии с этими схемами осуществляется строительство", – уточнил он.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Financial Times заявили, что Днепропетровская область за года потратила 7,3 млн долларов на строительство оборонительных укреплений, но результатов фактически не видно, а работы ускорились только около двух месяцев назад. По фактам предполагаемых хищений открыто 30 уголовных дел.

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