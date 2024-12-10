Днепропетровщина потратила $7,3 млн на фортификации за год, но за это время почти ничего не сделала – FT

Днепропетровская область за года потратила 7,3 млн долларов на строительство оборонительных укреплений, однако результатов фактически не видно, а работы ускорились только около двух месяцев назад. По фактам предполагаемых хищений открыто 30 уголовных дел.

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Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times. Как пишет издание, Украина спешит завершить строительство нескольких линий обороны с целью остановить стремительное продвижение РФ, однако, по словам украинских должностных лиц и военных командиров, эти усилия "пока что омрачены задержками и отсутствием координации".

Риск для Днепропетровщины

Так, в 2024 году войска России добились наиболее быстрых с начала большой войны успехов в Донецкой области, отодвинув линию фронта на запад, в некоторых местах до 15 км от границы с соседней Днепропетровщиной.

Если российские оккупанты пересекут эту линию, это станет первым прорывом в новый украинский регион с 2022 года и нанесет значительный удар по военным усилиям Киева, пишет газета.

"Ситуация с укреплениями – еще один фактор, деморализующий войска. Финансирование распылено по всем регионам, и каждый строит свое. Нет одного человека, который отвечал бы за качество, за планирование, за то, как эти позиции будут переданы и кому и кто будет их контролировать", – сказал Дмитрий Разумков.

Разумков – бывший соратник президента Владимира Зеленского, который сейчас занимает должность в комитете Верховной Рады, расследующем задержки и возможную коррупцию в усилиях по строительству оборонительных сооружений.

"Согласно запросу о свободе информации, Днепропетровская область потратила 7,3 млн долларов на укрепления с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Но два чиновника, участвовавших в строительстве в этом районе, заявили, что за эти деньги мало что можно было бы показать, и что работы ускорились только около двух месяцев назад", – пишет Financial Times.

Журналист FT, посетивший Днепропетровщину недалеко от Донецка в ноябре, увидел несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также несколько позиций, которые все еще строятся или заброшены.

Нынешнее наступление России направленовокруг городов Курахово и Великая Новоселка и логистического узла Покровск, где есть три основные автомагистрали, ведущие к Днепропетровщине и самому городу Днепр.

Если российские войска войдут в Днепр, один из крупнейших населенных пунктов Украины, это значительно нарушит военные действия Киева, поскольку в регионе размещаются военное командование, силы поддержки армии, волонтеры, производители БПЛА, говорится в материале.

Один из украинских чиновников сообщил журналистам в конце ноября, что Великая Новоселка пала. По его словам, ведется строительство укреплений, чтобы помешать оккупантам взять под контроль шоссе.

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин заявил на прошлой неделе, что город остается под контролем Украины после того, как противник был отброшен с его северных окраин.

Волошин добавил, что, хотя Великая Новоселка теперь является главной целью РФ, развернутые силы, похоже, недостаточно велики, чтобы начать наступление на Днепр и другие регионы.

Большинство оборонительных линий на Донетчине, в том числе вокруг крупных городов, были завершены в конце октября, сообщил FT человек, отвечающий за строительство укреплений в этом районе.

Но все еще есть пробелы, которые подвергают риску Днепропетровщину, между Великой Новоселкой и Курахово, а также между Курахово и Покровском, где вторая линия укреплений все еще строится, а третья еще не заложена.

"Бои делают это невероятно опасным для строителей, и направление атак постоянно меняется. Если они (оккупанты. – Ред.) начнут атаковать в направлении Днепропетровской области, у нас будет угроза с еще одного направления", – говорят источники газеты.

По их словам, строители пострадали от атак вражеских дронов и артиллерии, такж работу замедлили тяжелые бронежилеты, которые им приходится носить.

РФ имеет преимущество в строительстве фортификаций

Военный аналитик Роб Ли указал, что инженерный корпус РФ уже давно имеет преимущество в строительстве укреплений с большей скоростью и качеством по сравнению с Украиной.

Он добавил, что после захвата Угледара в Донецкой области армия РФ смогла быстро продвинуться вперед, поскольку Украина "явно не имела надежной обороны, построенной за ней", что заставило украинские войска отступить.

По словам Ли, "превосходные укрепления" российских оккупантов включают бетонные лабиринты, а также хорошо построенные оборонительные позиции в лесополосе, которые позволили им остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины летом 2023 года.

Силы Украины выиграют от "строительства достаточно хороших (оборонительных) позиций, на которые войска могут отступить", в том числе внутри городов, говорит аналитик.

Он добавляет: проблему усугубляет нехватка рабочей силы в Украине.

"Пока эта проблема ухудшается, (Украина) рискует... подразделениями, неспособными затыкать бреши".

Командир одного из пехотных подразделений, чья строительная компания построила укрепления для армии до того, как он и его сотрудники были мобилизованы, сказал журналистам, что оборонительные линии по-прежнему остаются низким приоритетом.

Его подразделение перемещалось 32 раза в течение войны, и каждый раз оно было вынуждено строить собственные оборонительные позиции и собирать деньги на эти усилия.

Между тем, вторые и третьи линии часто строились без консультации с войсками, либо в неправильном месте, либо слишком далеко от первой линии.

Экологические законы также представляли проблему, ограничивая вырубку деревьев, говорит этот командир:

"Россияне рубят наши деревья налево и направо, а мы не можем использовать их для строительства наших траншей!? Мы видели укрепления, которые россияне построили на нашей земле. Если бы мы поступили так же, то Покровской ситуации бы не было".

Правоохранители расследуют возможные хищения

Строительство укреплений изначально откладывалось, поскольку администрация президента считала, что Украина вернет себе гораздо больше территории в 2023 году, говорит Разумков.

После провала контрнаступления были дальнейшие задержки из-за отсутствия координации и некоторых случаев коррупции, добавил он.

В частности, по словам Разумкова, открыто 30 уголовных расследований по фактам предполагаемых хищений с предполагаемым общим ущербом в 483 млн долларов.

А командир штурмового батальона Станислав Бунятов рассказал, что укрепления также важны для обеспечения запасных позиций для истощенной пехоты.

"Боевой потенциал пехотинца будет сведен к нулю, если ему придется тратить энергию на строительство позиций днем, особенно зимой", — сказал он.

Бунятов добавил, что в идеале об укреплениях должна позаботиться украинская версия инженерного корпуса армии США вместе с централизованным инспекционным военным органом, который мог бы передвигаться по линии фронта, чтобы планировать и контролировать работу.

Однако инженерные подразделения Украины настолько истощены, что ответственность ложится на местные власти, которые используют пехотные бригады в качестве подрядчиков, с небольшим количеством инженеров, контролирующих работу на первой линии обороны.

Многие военные инженеры были переброшены для заполнения пробелов на линию фронта, потому что они официально классифицируются как "тыловые подразделения".

Если бы военных инженеров "не отправляли на штурмовые операции, а позволяли профессионально выполнять свою работу, рыть траншеи и подготавливать линии и границы, чтобы мы могли защищать себя, то все бы работало", считает Бунятов.

"Сейчас система либо вообще не работает, либо работает в малой степени", – сказал комбат журналистам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко назвал плюсом Курской операции ВСУ новые возможности по укреплению государственной границы. По его словам, пограничники могут укреплять линию границы непосредственно по "нулю".

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