Есть возможность укреплять линию границы по 'нулю': в Госпогранслужбе назвали еще одно достижение Курской операции

Курская операция, проводимая Силы обороны Украины, открыла для пограничников новые возможности по укреплению государственной границы. В частности, у пограничников появилась возможность укреплять его непосредственно по "нулю" – то есть вплотную к линии разграничения.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, это позволит усилить наши оборонные возможности.

"На том отрезке, где Силы обороны ведут операцию в Курской области, у нас есть возможность напрямую укреплять линию границы по "нулю", для того чтобы нарастить наши оборонные возможности", – рассказал Демченко.

Он также пояснил, что на других участках границы укрепление часто приходится создавать на определенном расстоянии - от сотен метров до нескольких километров от самой линии границы в зависимости от условий местности и уровня угрозы. Благодаря новым условиям на этом участке украинские силы получают возможность создавать максимально эффективные оборонные рубежи.

"Где-то нам удается это делать за несколько сот метров до границы, а в некоторых – и в нескольких километрах", – отметил Демченко.

Напомним также, украинские десантники 25 октября показали "дорогу смерти" в Курщине. Так оккупанты прозвали участок пути между Снагостью и Зеленым Путем протяженностью в 14 км, устланный уничтоженной российской техникой.

Ранее потери российских войск за время Курской операции озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также назвал "откровенной дезинформацией" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении около 2 тыс. украинских военных в Курщине российскими силами.

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