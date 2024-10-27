Есть возможность укреплять линию границы по "нулю": в Госпогранслужбе назвали еще одно достижение Курской операции
Курская операция, проводимая Силы обороны Украины, открыла для пограничников новые возможности по укреплению государственной границы. В частности, у пограничников появилась возможность укреплять его непосредственно по "нулю" – то есть вплотную к линии разграничения.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, это позволит усилить наши оборонные возможности.
"На том отрезке, где Силы обороны ведут операцию в Курской области, у нас есть возможность напрямую укреплять линию границы по "нулю", для того чтобы нарастить наши оборонные возможности", – рассказал Демченко.
Он также пояснил, что на других участках границы укрепление часто приходится создавать на определенном расстоянии - от сотен метров до нескольких километров от самой линии границы в зависимости от условий местности и уровня угрозы. Благодаря новым условиям на этом участке украинские силы получают возможность создавать максимально эффективные оборонные рубежи.
"Где-то нам удается это делать за несколько сот метров до границы, а в некоторых – и в нескольких километрах", – отметил Демченко.
Напомним также, украинские десантники 25 октября показали "дорогу смерти" в Курщине. Так оккупанты прозвали участок пути между Снагостью и Зеленым Путем протяженностью в 14 км, устланный уничтоженной российской техникой.
Ранее потери российских войск за время Курской операции озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также назвал "откровенной дезинформацией" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении около 2 тыс. украинских военных в Курщине российскими силами.
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