''Никто никуда не собирается отходить, мы стоим'': воин ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте. Видео

Украинские воины в Бахмуте продолжают держать оборону, несмотря на ложь относительно захвата этого города российскими оккупантами, которую тиражируют пропагандисты Кремля. Армия агрессора по-прежнему терпит потери, защитники Бахмута "немножко приглушили" врага, бои сейчас идут в окрестностях города.

Видео дня

Сдавать Бахмут Украина не собирается, битва за город-крепость продолжается. Об этом 1 марта рассказал один из воинов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", защищающей Бахмут уже несколько месяцев подряд, видео с его рассказом обнародовали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"1 марта, город Бахмут. Немного приглушили врага и немного спокойнее, но в окрестностях, если слышно, идут стрелковые бои. Одиночные взрывы, мины летают. Мы стоим в самом Бахмуте. Никто никуда не собирается отходить пока. Мы стоим. Бахмут – это Украина", – подчеркнул украинский воин.

Под сопровождение звуков взрывов он заверил, что Украина обязательно победит, а также обозначил отношение украинских воинов к президенту РФ Владимиру Путину, сопроводив его имя сочным эпитетом.

В то же время, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии СNN подтвердил: сдача Бахмута сейчас не рассматривается военно-политическим руководством страны.

"Если мы видим, что угроза нашему личному составу и нашей оперативной обстановке больше, чем необходимость удержания территории, мы это делаем (выводим войска), но делаем это организованно, без паники. Только командование видит, насколько такая необходимость есть в этой ситуации. А потом на заседании Штаба принимается соответствующее решение. Могу сказать, что сейчас такого решения нет", – заявил он.

Напомним, на днях стало известно, что в героический Бахмут приезжал командующий Восточной группировкой Александр Сырский. Он, как отметили в СВ ВСУ, "проверил состояние дел в подчиненных подразделениях, заслушал командиров по проблемным вопросам, оказал помощь в их решении и поддержал военнослужащих, мужественно отражающих атаки врага".

После поездки Сырский отметил, что оккупанты бросили в наступление возле Бахмута наиболее подготовленные штурмовые отряды "Вагнера". Он подчеркнул, что ситуация вокруг города "очень напряженная", наемники пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы взять Бахмут в осаду. Однако эти намерения разбиваются о несокрушимость украинских героев.