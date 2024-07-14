Десятки нобелевских лауреатов выступили с призывом к немедленному прекращению огня между Россией и Украиной, а также в секторе Газа. Они требуют, чтобы политики и военные прекратили огонь, а мировые религиозные лидеры напрямую обратились к народам.

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Также нобелевские лауреаты заявили, что необходимо провести обмен пленными, вернуть заложников и начать мирные переговоры. Текст письма опубликовала газета Le Monde.

В письме, адресованном религиозным лидерам, воюющим сторонам, ООН, Совету ЕС и ПАСЕ, более пятидесяти лауреатов Нобелевской премии призывают выступить во время Олимпийских игр с призывом положить конец военным конфликтам.

В свою обращении ученые отмечают, что бюджеты, выделяемые на оборону в разных уголках мира, резко возросли до такой степени, что эти средства позволили бы замедлить глобальное изменение климата. Также в письме говорится, что расходов на вооружение будет достаточно, чтобы искоренить голод в мире на следующие 80 лет.

"Представьте себе на мгновение: никто больше не будет страдать от голода, никто не умрет от голода, ни один ребенок не будет недоедать. Однако вместо того, чтобы работать ради жизни, мы растрачиваем свои ресурсы, сея смерть", – заявили нобелевские лауреаты.

Ученые подчеркнули, что последствия войны между Россией и Украиной отразились на разных странах, приведя к усилению голода в африканских странах, миграционному кризису в Европе и выбросу вредных веществ от каждой бомбардировки в воду, продовольствие и молочные продукты, поступающие людям на всех шести континентах.

"Мы не являемся представителями государств, но, если усилий государств по установлению мира недостаточно, мы должны принять меры. Мы умоляем вас сделать это! Мы просим вашей помощи в призыве к прекращению огня и действиях, направленных на это", – говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Украина планирует организовать второй Саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состоятся с участием представителей страны-агрессора России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, представители страны-террориста России заявили, что не собираются принимать участие во втором Саммите мира. По словам заместителя главы МИД РФ Михаила Галузина, мирная конференция является "проявлением мошенничества".

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