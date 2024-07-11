С участием России: Украина хочет провести второй Саммит мира до выборов в США – Bloomberg

Украина планирует организовать второй Саммит мира до проведения президентских выборов в США в ноябре этого года. По словам людей, знакомых с ситуацией, на этот раз мероприятие может состоятся с участием представителей страны-агрессора России.

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Попытка организовать встречу перед выборами в США указывает на чувство срочности со стороны Украины, поскольку страна сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

Стоит отметить, что на первый саммит, который состоялся в Швейцарии и включал представителей более 90 стран, Россия не была приглашена. Многие из участников, а также Китай, который не присоединился к швейцарской встрече, утверждали, что РФ должна быть частью переговоров.

Второй саммит мира Украина планирует организовать уже в ближайшие месяцы, поскольку возвращение Трампа на пост президента США может сорвать все мирные инициативы. Предполагаемый кандидат в президенты от Республиканской партии хвастался, что он закончит войну к моменту своей инаугурации, и выступал против военной поддержки Киева со стороны США.

Украина стремится использовать процесс саммита как путь к достижению широкого соглашения по набору ключевых принципов, которые легли бы в основу справедливого мира до начала взаимодействия с Россией. Швейцарский саммит был сосредоточен на ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей, и именно вокруг этих вопросов можно было бы установить первоначальный контакт с российскими официальными лицами.

Украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит перед выборами в США. Несколько чиновников из некоторых западных союзных стран заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована с четкой целью и ожиданиями. Однако некоторые американские чиновники не уверены, что саммит с Россией и Украиной состоится.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Путин может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о возможности справедливого мира в войне РФ против Украины, который может удовлетворить обе стороны.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории может оставить за собой Москва. Как пишет Politico, Трамп рассматривает соглашение, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию.

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