Эрдоган заговорил о 'справедливом мире' между Украиной и Россией: у Путина резко отреагировали

В среду, 3 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в столице Казахстана Астане с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о возможности справедливого мира в войне РФ против Украины, который может удовлетворить обе стороны. Также турецкий лидер снова предложил посредничество своей страны в переговорах по достижению такого мира.

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По словам Эрдогана, Турция готова заложить основу для консенсуса сначала путем прекращения огня, а затем – достижения справедливого мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Турции.

"Турция будет продолжать усилия по установлению мира в регионе и мире. Турция может заложить основу для консенсуса для прекращения войны между Россией и Украиной сначала путем прекращения огня, а затем достижения мира. Справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны, возможен", – заявил Эрдоган на встрече с Путиным.

Что ответил на это сам Путин, неизвестно. Но в Кремле резко отреагировали на такое предложение Эрдогана. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве не считают Эрдогана возможным посредником на переговорах по Украине. Пескова процитировали русские пропагандисты.

Отреагировали на слова Эрдогана и в Верховной Раде. Глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко заявил в комментарии LIGA.net, что Украина вкладывает в понятие справедливого мира полное восстановление территориальной целостности.

"Примечательно, что Эрдоган в своем предложении использовал термин "справедливый мир", то есть тот термин, который использует президент Зеленский. Когда мы говорим о справедливом мире, то имеем в виду мир, основанный на принципах международного права и Уставе ООН", - заявил нардеп от слуги народа.

Он отметил, что справедливый мир предполагает полное восстановление территориальной целостности Украины и уважение ее суверенитета, в том числе и право присоединяться к любой международной организации (включая НАТО), а также неприменение силы в международных отношениях.

Эрдоган хорошо понимает, что Украина, как суверенное государство, как субъект международного права, имеет все те права, что и Турция, являющаяся членом НАТО, отметил Мережко.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил прекратить огонь на время, чтобы потом перейти к переговорам.

Эксперт по международным вопросам Ярослав Войтко назвал такое предложение Орбана побуждением к капитуляции.

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