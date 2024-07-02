"Передал кремлевский месседж": эксперт объяснил, что стоит за мирным планом Орбана. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Украину передал Киеву кремлевский месседж. Речь идет о его "просьбе" прекратить огонь, чтобы начать переговоры.

Видео дня

Ситуацию для проекта OBOZ.Talk прокомментировал дипломат, эксперт по международным вопросам Ярослав Войтко. Он подчеркнул, что у Будапешта и Киева видение мира разное.

Украину устроит справедливый мир и победа, а Венгрию, судя по всему, обычное перемирие.

"Потому что мир можно, теоретически, [устроить] за пол секунды – просто капитулировать. И будет "мир", будет одна страна подчинена другой. Нам такой "мир" с вами, украинцам, не нужен. Нам необходим справедливый мир на украинских условиях", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что наше государство было признано всем миром и даже Российской Федерацией. А Венгрия, кстати, была в первой пятерке тех, кто признал украинскую независимость. РФ была шестой и, что важно, признала Украину в границах 1991 года.

Поэтому логика "мир любой ценой" для украинцев неприемлема. "Мы знаем, какие условия выдвигает для перемирия и мира [Владимир] Путин. Он говорит о том, что Крым навечно "их", четыре области тоже должны отойти России, в том числе с Херсоном, Запорожьем; Украина не должна вступать в НАТО и тому подобное. Мол, надо учитывать сложившуюся ситуацию на земле и на линии боевого столкновения. Украина должна иметь другой мир – справедливый мир, который позволит нам восстановить свою территориальную сохранность", – подчеркнул Войтко.

Он уверен, что перемирие станет всего лишь "передышкой", а Украина потом опять будет подвергаться нападениям со стороны РФ. "Потому что никаким гарантиям, никаким уверениям российской стороны верить нельзя", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, визит в Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 2 июля показал, что отношения Будапешта и Киева меняются, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства также упомянул о "хороших двусторонних результатах" переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!