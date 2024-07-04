Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что российский диктатор Владимир Зеленский может получить приглашение на следующий Саммит мира. Больше шансов на успех, чтобы война "кончилась справедливо для Украины и мира", могло бы принести сотрудничество в этом направлении США и Китая.

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Соответствующее мнение глава государства высказал в интервью изданию Bloomberg. В то же время, украинский лидер не ожидает, что кремлевский диктатор сядет за стол переговоров в ближайшее время, поскольку Путин слишком напуган.

"Он добавил, что США и Китай, работая вместе, имели бы наибольшую возможность добиться успеха, чтобы война закончилась справедливо для Украины и мира", – процитировала журналистка Зеленского.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о возможности справедливого мира в войне РФ против Украины, который может удовлетворить обе стороны.

Что ответил сам Путин, неизвестно. Но спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Москве не считают Эрдогана возможным посредником на переговорах по Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным о том, какую часть украинской территории может оставить Москва. Как пишет Politico, Трамп рассматривает соглашение, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности, в Украину и Грузию.

– Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия очень зависима от Китая. Эта зависимость дошла до такого уровня, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну России против Украины одним телефонным звонком.

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