Си Цзиньпин может прекратить войну в Украине "одним телефонным звонком", - президент Финляндии
Страна-агрессор РФ очень зависима от Китая. Эта зависимость дошла до такого уровня, что глава КНР Си Цзиньпин мог бы прекратить войну России против Украины "одним телефонным звонком".
Об этом в интервью Bloomberg сказал президент Финляндии Александр Стубб. "Россия сейчас очень зависит от Китая. Один телефонный звонок Си Цзиньпина решил бы этот кризис", – заявил он.
По словам президента, российский диктатор выполнил бы и указание лидера КНР касательно мирных переговоров с Украиной.
"Если бы он сказал: "Время начать мирные переговоры", Россия была бы вынуждена это сделать. У нее не было бы другого выбора", – считает Стубб.
При этом он убежден, что Китай выиграет от прекращения российской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.
"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", – сказал президент Финляндии.
Bloomberg также сообщает, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые оккупанты уже применяют для атак на Украину. Таким образом Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.
Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Иран, Северная Корея и Китай помогают стране-агрессору России вести против Украины войну. На саммите Альянса в Вашингтоне в июле члены блока обсудят этот вопрос с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.
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