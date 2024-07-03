Китай создает для России ударный дрон по типу Shahed – Bloomberg

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые оккупанты уже применяют для атак на Украину. Таким образом Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова осведомленных европейских чиновников. Они отмечают, что в 2023 году компании КНР и РФ провели переговоры о сотрудничестве для копирования иранского беспилотника Shahed.

В этом году они начали разработку и тестирование версии БПЛА для подготовки к его отправке в Россию. При этом использовать китайские беспилотники в Украине противник пока якобы не собирается.

На Западе обеспокоены тем, что Китай может производить беспилотники, похожие на Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

"Официальные лица не идентифицировали разрабатываемый беспилотник, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136", – сказано в сообщении.

По оценкам США, Китай обдумывает, следует ли отправлять РФ полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но в то же время поставляет комплекты, которые можно переоборудовать в ударные дроны. США до сих пор не пришли к выводу, отправляет ли Китай летальную помощь России, однако другие страны могут иметь другую интерпретацию происходящего.

Представитель посольства Китая в США Лю Пенюй заявил, что КНР не поставляет оружие сторонам войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году неназванная китайская компания объявила о создании дрона Sunflower 200, представляющего практически кальку иранского беспилотника Shahed-136. Новый БПЛА был представлен на военной выставке в России "Армия-2023".

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