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Китай создает для России ударный дрон по типу Shahed – Bloomberg

София Закревская
War
2 минуты
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Китай создает для России ударный дрон по типу Shahed – Bloomberg

Китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, похожий на иранские Shahed, которые оккупанты уже применяют для атак на Украину. Таким образом Пекин может приблизиться к оказанию агрессору помощи в виде летального оружия, от чего Китай предостерегали западные чиновники.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова осведомленных европейских чиновников. Они отмечают, что в 2023 году компании КНР и РФ провели переговоры о сотрудничестве для копирования иранского беспилотника Shahed.

В этом году они начали разработку и тестирование версии БПЛА для подготовки к его отправке в Россию. При этом использовать китайские беспилотники в Украине противник пока якобы не собирается.

Китай создает для России ударный дрон по типу Shahed – Bloomberg

На Западе обеспокоены тем, что Китай может производить беспилотники, похожие на Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

"Официальные лица не идентифицировали разрабатываемый беспилотник, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136", – сказано в сообщении.

Китай создает для России ударный дрон по типу Shahed – Bloomberg

По оценкам США, Китай обдумывает, следует ли отправлять РФ полностью построенные беспилотные летательные аппараты, но в то же время поставляет комплекты, которые можно переоборудовать в ударные дроны. США до сих пор не пришли к выводу, отправляет ли Китай летальную помощь России, однако другие страны могут иметь другую интерпретацию происходящего.

Представитель посольства Китая в США Лю Пенюй заявил, что КНР не поставляет оружие сторонам войны в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году неназванная китайская компания объявила о создании дрона Sunflower 200, представляющего практически кальку иранского беспилотника Shahed-136. Новый БПЛА был представлен на военной выставке в России "Армия-2023".

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