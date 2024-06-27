Столтенберг назвал главных помощников РФ в войне и заявил, что оккупанты не способны на 'значительный прорыв'

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Иран, Северная Корея и Китай помогают стране-агрессору России вести против Украины войну. На саммите Альянса в Вашингтоне в июле члены блока обсудят этот вопрос с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Об этом Столтенберг сказал на брифинге в штаб-квартире Альянса с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. По его словам, Тегеран и Пхеньян помогают РФ с вооружением, а Пекин – поддерживает военную экономику Москвы.

Полномасштабное российское вторжение в Украине показало, что безопасность блока – не региональная, а глобальная, поскольку Иран и КНДР предоставляют России оружие, БПЛА и боеприпасы, чтобы она имела возможность продолжать боевые действия, отметил он.

К тому же, добавил Столтенберг, НАТО видит, как Китай поддерживает военную экономику России, позволяя ей продолжать против Украины войну.

По мнению генсека НАТО, войска России не способны на "значительные прорывы" на поле боя – очередное весенне-летнее наступление привело только к очень незначительным для оккупантов успехам.

В то же время, по его мнению, скорее всего, армия РФ "продолжит продвигаться по линии фронта" и наносить авиаудары по Украине.

"Но мы видим, что украинцы смогли удержать линию фронта. Они смогли и дальше наносить тяжелые потери российским оккупантам – как вдоль линии фронта, так и ударами вглубь российской территории", – отметил Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Столтенберг сказал, что лидеры стран НАТО на саммите в Вашингтоне должны поддержать долгосрочное финансирование помощи Украине в войне со страной-агрессором Россией. Он отметил, что первоочередной задачей будет усиление поддержки Украины.

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