Трамп ведет переговоры с Путиным по поводу войны в Украине: в Politico раскрыли подробности

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ведет переговоры с главой России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории может оставить Москва. Об этом заявили два бывших должностных лица национальной безопасности Трампа, которые, вероятно, будут работать во время его второго срока.

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Об этом сообщает Politico. Согласно статье, Трамп рассматривает соглашение, по которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности, в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "какую часть украинской территории может оставить за собой Москва".

"По словам одного из экспертов по национальной безопасности, знакомого с мнением Трампа, пожелавшего остаться неназванным, Трамп "будет открыт к чему-либо, что будет исключать расширение НАТО и не будет возвращаться к границам 1991 года для Украины. Это было бы на столе. Но это не означает отказа от какой-либо другой возможности, включая поставки большого количества оружия в Украину", – пишет издание.

В апреле The Washington Post сообщила, что предварительный план Трампа также включает давление на Украину для передачи Крыма и приграничного района в Донбассе России.

"Я бы ожидал очень быстрого соглашения, чтобы положить конец конфликту", – сказал Кевин Робертс, президент The Heritage Foundation, влиятельного аналитического центра, связанного с Трампом.

Сам Трамп публично не раскрывал своих планов по Украине, но во время кампании он неоднократно обещал прекратить войну как одну из своих первоочередных задач, заявляя, что сделает это "еще до того, как я даже прибуду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентство", во время митинга 22 июня в Филадельфии. На вопрос в подкасте от 21 июня о готовности снять вопрос о вступлении Украины в НАТО, Трамп ответил, что обещание членства в НАТО было "ошибкой" и причиной "почему началась эта война".

Кроме того, Трамп планирует, что когда он станет президентом европейские страны, не только резко увеличат свои расходы на НАТО, но и произойдет "радикальная переориентация" в альянсе. Трамп вряд ли резко выйдет из НАТО. Однако, даже если он официально не выйдет из организации, это не означает, что НАТО не испытает изменений во время его второго срока.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит ряд мер по укреплению долгосрочной поддержки Украины в случае, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США. Среди планов – командировка высокопоставленного гражданского чиновника в Киев и создание нового командования в Германии.

Напомним, что президент США Джо Байден и бывший лидер Дональд Трамп встретились в первом раунде предвыборных дебатов. Политики обменялись взаимными обвинениями, высказались о состоянии экономики страны, затронули тему абортов, ситуации на границе, вывод войск из Афганистана и войны в Украине и Израиле.

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