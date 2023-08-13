Ночная атака дронов на Крым: стало известно о десятках убитых и раненых оккупантов

В ночь на субботу Украина атаковали логистическую базу российских оккупационных войск недалеко от Евпатории во временно захваченном РФ Крыму. В результате, по предварительным данным, десятки военных путинской армии были убиты или ранены.

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Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на информацию собственных источников в Службе безопасности Украины. По их данным, логистическую базу атаковали 17 дронов.

"Военная контрразведка СБУ отработала по палаточному городку оккупантов, стоянкам автомобильной техники и топливозаправщикам", – отметил источник.

Масштабы повреждений пока еще уточняются. Однако по предварительным данным, речь идет о десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники.

Стоит отметить, что в России заявили, что во время ночной атаки на временно оккупированный Крым было задействовано якобы 20 беспилотников. Утверждают, что все они были уничтожены: 14 – средствами ПВО и еще 6 – средствами РЭБ.

Напомним, ранее в сети показали кадры, на которых видны повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк", а также танкера SIG в Черном море. Они были атакованы украинскими морскими дронами. В частности, танкер SIG был поврежден ночью 5 августа морскими дронами в 30 милях от Керченского пролива. Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован 4 августа в Новороссийскской бухте. Как видно на опубликованных кадрах, пробоины в судах – значительных размеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что "бавовна" существенно повлияла на курортный сезон во временно оккупированном Крыму. Количество отдыхающих там россиян уменьшилось вдвое;

– россияне пожаловались на то, что их территорию атакуют беспилотники, взрывы из-за "сбития" которых не дают им спать. В этот раз причиной истерики стала атака якобы украинских БПЛА в Подмосковье, а также во временно оккупированном Крыму, 10 августа.