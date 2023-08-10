Отличная работа дронов: в сети показали поврежденные российские танкер Sig и корабль 'Оленегорский горняк'

В сети появились новые кадры, на которых видны повреждения российского десантного корабля "Оленегорский горняк", а также танкера SIG в Черном море. Они были атакованы украинскими морскими дронами.

Видео дня

Фото и видео опубликовали в четверг, 10 августа, в Telegram-каналах. На левом борту "Оленегорского горняка" видны повреждения.

Также видно, что пробоины есть и в борту SIG.

Отметим, что российский танкер SIG был атакован ночью 5 августа морскими дронами в 30 милях от Керченского пролива. Он получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет, заявили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России.

Однако российские пропагандисты распространили аудиозапись разговора капитана SIG с диспетчером, в котором первый сообщил, что из-за повреждений самостоятельно корабль идти не может.

Как известно, SIG возил авиационное топливо из оккупированного Россией Крыма в Сирию, за что был внесен США в санкционные списки.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" был поврежден 4 августа. Его атаковал морской надводный дрон в бухте Новороссийска. Сообщалось, что судно получило серьезную пробоину, завалилось на борт и больше не может выполнять свои боевые задания.

10 августа стало известно, что россияне подняли его на плавучий док для ремонта. Вероятно, оккупанты надеются отремонтировать "Оленегорский горняк", хотя представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что восстановить корабль в ближайшее время не удастся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве обороны Британии отметили, что оба "гражданских" судна использовались для нужд армии государства-агрессора. И выведение их из строя стало бы очень болезненным для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!