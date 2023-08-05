Был частым 'гостем' в Сирии: что известно о подбитом Украиной 'гражданском' танкере Sig и его маршрутах

Российский танкер Sig, который был подбить в акватории Черного моря в ночь на 5 августа, совершал регулярные рейсы со страны-террориста России и временно оккупированного Крыма в Сирию. Абсолютное большинство рейсов судно выполняло с выключенным передатчиком АИС (автоматическая идентификационная система).

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Танкер перевозил нефтепродукты в сирийский порт Тартус для снабжения группировки войск РФ. Об этом в Facebook сообщил руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, танкер Sig впервые был зафиксирован Мониторинговой группой BlackSeaNews как нарушитель крымских санкций в мае 2017 года. Тогда он доставил из Новороссийска 6,5 тыс. тонн дизельного топлива на Феодосийскую нефтебазу. Всего до ввода в эксплуатацию Керченского моста был зафиксирован как минимум 21 такой рейс. При этом Клименко отметил, что большинство рейсов в Феодосию танкер выполнял с выключенным передатчиком АИС.

Кроме того, Sig регулярно перевозил топливо из Феодосийской нефтебазы в сирийский порт Тартус. Таким образом страна-агрессор снабжала группировку войск РФ в Сирии. С последнего рейса из Сирии танкер вернулся 1 августа без груза на рейдовую стоянку к югу от Керченского пролива в территориальном море Украины.

Клименко отметил, что танкер Sig выключал АИС в Средизомном море на подходе к Кипру, и в сирийский порт шел с выключенной идентификационной системой. При этом в порту Тартус танкер фиксировался на военно-морской базе ВМФ РФ.

"Это судно (его судовладелец), скорее всего, имеет длительный контракт с министерством обороны РФ на поставку нефтепродуктов для сирийской группировки войск РФ. Такие же перевозки постоянно осуществляет танкер Язь (YAZ, ИМО 9735323), принадлежащий тому же судовладельцу", – сообщил Клименко.

Напомним, морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет.

Ранее сообщалось, что атака на крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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