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"Ночной отстрел": украинские снайперы показали, как уничтожают российских захватчиков на востоке. Видео

Ольга Ганюкова
War
1 минута
2,6 т.
'Ночной отстрел': украинские снайперы показали, как уничтожают российских захватчиков на востоке. Видео

Защитники Украины продолжают прореживать ряды российских окупантов на востоке нашего государства. Украинские снайперы показали, как уничтожают путинских военных.

Видео дня

В частности, они устроили "ночное сафари" на российскую пехоту. Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке. Работаем до полной Победы!" – отметили там.

В СБУ уточнили, что спецназовцы отработали по оккупантам на одном из самых горячих направлений.

Группа Центра спецопераций СБУ после выполнения задания вернулась без потерь.

''Ночной отстрел'': украинские снайперы показали, как уничтожают российских захватчиков на востоке. Видео
''Ночной отстрел'': украинские снайперы показали, как уничтожают российских захватчиков на востоке. Видео

Стоит отметить, что за прошедшие сутки защитники Украины "денацифицировали" 1010 военных оккупационной армии России. Общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны в Украине составило 142 270 человек.

При этом потери российских оккупантов на фронте увеличиваются с каждым днем – за первую половину февраля армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление в Донецком направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России, которые сегодня сосредотачиваются на штурмовых действиях в Донецкой и Луганской областях, понесут там колоссальные потери. В частности, на каждые 90 метров продвижение не менее 2000 захватчиков погибает и получает ранение.

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