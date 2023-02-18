''Ночной отстрел'': украинские снайперы показали, как уничтожают российских захватчиков на востоке. Видео

Защитники Украины продолжают прореживать ряды российских окупантов на востоке нашего государства. Украинские снайперы показали, как уничтожают путинских военных.

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В частности, они устроили "ночное сафари" на российскую пехоту. Соответствующее видео опубликовала Служба безопасности Украины.

"Снайперы Центра спецопераций "А" СБУ устроили ночной отстрел россиян на востоке. Работаем до полной Победы!" – отметили там.

В СБУ уточнили, что спецназовцы отработали по оккупантам на одном из самых горячих направлений.

Группа Центра спецопераций СБУ после выполнения задания вернулась без потерь.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки защитники Украины "денацифицировали" 1010 военных оккупационной армии России. Общее количество потерь государства-террориста в живой силе за весь период полномасштабной войны в Украине составило 142 270 человек.

При этом потери российских оккупантов на фронте увеличиваются с каждым днем – за первую половину февраля армия РФ потеряла в пять раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление в Донецком направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России, которые сегодня сосредотачиваются на штурмовых действиях в Донецкой и Луганской областях, понесут там колоссальные потери. В частности, на каждые 90 метров продвижение не менее 2000 захватчиков погибает и получает ранение.

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