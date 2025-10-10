Ночные 'фейерверки' обеспечили дроны: СБУ нанесла серию ударов по местам базирования российской техники и личного состава. Фото

Операторы ударных беспилотников Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины провели ночную серию ударов по целям противника на временно оккупированных территориях. В результате было поражено несколько пунктов сосредоточения российской техники и личного состава.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба СБУ. Кадры показывают яркие вспышки в темноте и последствия попаданий по позициям врага.

Для поражения целей применялись дроны типа FP-2 с боевой частью массой 105 килограммов. Именно эти платформы обеспечили "яркие ночные фейерверки", которые продемонстрировали эффективность ударного беспилотного комплекта поражения по узлам скопления личного состава и техники оккупантов.

"СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!" - отметили наши защитники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в сети появились данные о потерях одной из российских бригад, которая отличилась "мясными штурмами". Это подразделение оккупантов – среди "лидеров" по уровню дезертирства в российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!