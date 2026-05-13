'Ночью будет пуск ракет': советник Федорова сказал, сколько продлится сегодняшний российский обстрел Украины

Обстрел Украины, который российская оккупационная армия начала с массового запуска"Шахедов" утром 13 апреля, является лишь первой волной атаки. Вероятно, беспилотные удары будут продолжаться, в ночь на четверг агрессор применит ракеты, после чего утром 14-го числа снова запустит новую волну БпЛА.

Такой масштабный и долговременный комбинированный обстрел может продлиться ориентировочно до обеда 14 апреля. Соответствующий прогноз в эфире телемарафона "Єдині новини" озвучил Сергей "Флеш" Бескрестнов, эксперт в сфере военных радиотехнологий и с января 2026-го советник министра обороны.

Особенность нынешней воздушной атаки

Бескрестнов отметил, что большой комбинированный вражеский обстрел уже начался. "Мы ожидали эту атаку. Мы можем сказать, что уже состоялась первая активная волна – применения большого количества "Шахедов". Мы насчитали несколько сотен... Много было с юга, с севера. Целью был запад Украины", – сказал советник министра.

Эти удары имели свою особенность: все "Шахеды" двигались очень плотно, очень высоко, рядом друг к другу, буквально хвост в хвост, и их было значительное количество. Большая часть дронов держалась за 5–10 км от границы с Республикой Беларусь, то есть БпЛА летели вдоль границы.

По состоянию на 16:20 большей частью ударных средств были обычные "Шахеды". Немного, но все же фиксировались реактивные "Шахеды" и управляемые БпЛА на радиосетях (то есть такие, которые управляются как FPV в ручном режиме).

"Это была новая тактика перегрузки нашей ПВО", – отметил эксперт.

Каким будет продолжение атаки

Бескрестнов уверен, что на этом обстрел не закончится."Далее мы ожидаем следующую волну [беспилотников], и ночью, видимо, будет какой-то ракетный удар, но мы до сих пор не знаем, какая будет цель у россиян", – рассказал он.

Вероятно, агрессор будет продолжать обстреливать западные регионы, возможно, нацелится на центр или же комбинированно ударит и по западу, и по центру.

По мнению "Флеша", атака продлится до обеда четверга, 14 мая. "То есть ночью мы будем видеть запуски ракет, потом, возможно, будет еще одна волна [дронов]. Мы понимаем, что они накопили достаточно "Шахедов", запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра", – сказал он.

Советник главы МО Украины обратился к людям, призвав их искать укрытие и направляться туда во время тревог, чтобы минимизировать риски для себя и своих родных.

Как писал OBOZ.UA:

– В Главном управлении разведки Министерства обороны предупредили: целями обстрела, который начался 13 мая, могут быть объекты критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения крупных городов (в частности энергетики), предприятия ВПК, здания органов государственной власти.

– Днем ранее Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, отмечал, что войска Российской Федерации проводили передислокацию самолетов и активизировали свою стратегическую авиацию, готовясь к массированной атаке.

