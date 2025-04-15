Целью мог быть промышленный технопарк: дроны массированно атаковали Курск, россияне в истерике. Видео

Ночью, 15 апреля, беспилотники массово посетили российский Курск, целью атаки мог оказаться промышленный технопарк. В результате работы противовоздушной обороны повреждены дома, известно о пожарах.

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Об этом сообщили волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко и глава Одесской ОВА Сергей Братчук. В российских Telegram-каналах отмечается, что первые звуки взрывов были слышны вблизи поселка Раздолье.

"Ночью неизвестные дроны массированно атаковали Курск. В результате работы российской ПВО повреждены жилые дома. Россияне заявляют о сбитии 109 БПЛА над территорией Курской области", – говорится в сообщении Стерненко.

Как утверждают российские Telegram-каналы, в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще 9 человек пострадали. Также зафиксированы повреждения многоэтажек.

"В одном из МКД на улице Заводской огнем поврежден 8 и 9 этаж, пожар локализован силами МЧС... Пожар также возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Сейчас там работают сотрудники МЧС", – говорится в сообщении.

В свою очередь представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что целью дроновой атаки вероятно был промышленный технопарк "Союз", резиденты которого связаны с российским военно-промышленным комплексом.

"Курск. Целью атаки мог быть промышленный технопарк "Союз", резиденты которого задействованы в российском ВПК, в частности в производстве дронов и электронных компонентов военных систем. Местные это подтверждают", – написал он.

В то же время, россияне уже успели устроить истерику и отметили, что атака БПЛА является планом так называемой СВО. Однако, как всегда граждане РФ призвала свою оккупационную армию продолжать бить ракетами по мирным украинским городам и убивать гражданское население.

Напомним, в ночь на 10 апреля в нескольких регионах РФ пожаловались на атаку дронов. Взрывы были зафиксированы в Московской и Калужской областях. При атаке дронов аэропорты Внуково в Москве и Калужский аэропорт закрывались по плану "Ковёр".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 апреля в Самарской области РФ было поражено промышленное предприятие в Чапаевске. В частности, был атакован завод "Промсинтез", занимающийся производством взрывчатых веществ.

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