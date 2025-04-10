Особенно досталось Подмосковью: ночью дроны атаковали несколько регионов РФ, россияне в истерике. Видео

В ночь на 10 апреля в нескольких регионах РФ пожаловались на атаку дронов. Серию взрывов зафиксировали в Московской и Калужской областях.

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Во время атаки дронов аэропорты Внуково в Москве и Калужский аэропорт закрывались по плану "Ковер". Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Утром российские оккупанты уже успели отчитаться, что силы ПВО сбили 42 БПЛА в небе над Московской, Калужской, Брянской, Курской и Белгородской областях. При этом о каких-либо повреждениях и последствиях атаки захватчики умалчивают.

Жители РФ пожаловались, что особенно сильные взрывы были в районе города Наро-Фоминск, который расположен на юго-западе Московской области. Также россияне в сети публиковали видео с БПЛА.

На некоторых кадрах видно, что часть беспилотников были похожи на вертолеты. Путинские захватчики пытались сбить дроны стрелковым оружием с трассирующими пулями.

В то же время россияне устроили истерику и заявили, что их диктатору Путину хорошо, когда страна страдает от войны. Часть граждан РФ заявили, что главарь Кремля убивает не только украинцев, но и не против, когда убивают россиян.

Однако преимущественное большинство россиян в привычной для себя манере призвали путинскую армию продолжать наносить ракетные удары по мирным украинским городам и убивать гражданское население.

Напомним, в ночь на 5 апреля в Самарской области РФ было поражено промышленное предприятие в Чапаевске. В частности, был атакован завод "Промсинтез", занимающийся производством взрывчатых веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, в России жаловались на атаку украинских дронов Саранска. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте.

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