Поражены производственная линия, склады и админздание: стали известны последствия удара по заводу по производству взрывчатки в Самарской области РФ

В ночь на 5 апреля в Самарской области РФ было поражено "промышленное предприятие" в Чапаевске. В частности, был атакован завод "Промсинтез", занимающийся производством взрывчатых веществ. В результате удара были поражены производственная линия, склады и админздание предприятия; также в городе произошла утечка азотной кислоты.

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Самарский губернатор Федорищев не уточнял, какое именно "промышленное предприятие" атаковали украинские дроны, и что там произошло. Это сделал близкий к российским спецслужбам Telegram-канал "Досье шпиона".

АО "Промсинтез" считается одним из ключевых производителей промысловых взрывчатых веществ в России.

"Атака совершена с использованием 13 ударных БПЛА. В результате удара значительные повреждения получили узлы нитрации пентаэритриттетранитрата (или ТЭН); нитрации тротила; нитрации бензола. Повреждена линия по производству тротиловых шашек", – отмечают в "Досье шпиона".

Также повреждения получили административные помещения, склады готовой продукции, цистерны с реагентами.

"Удары сопровождались вторичной детонацией на предприятии из-за особенностей производимой продукции", – добавили в Telegram-канале.

Российское оппозиционное издание ASTRA добавляет, что после ударов по предприятию в Чапаевске произошла утечка азотной кислоты, однако местные власти скрывают этот факт

Хотя кислоту удалось нейтрализовать с помощью соды, власти скрыли сам факт утечки – несмотря на то, что испарения азотной кислоты очень вредны.

Как сообщал OBOZ.UA, также в указанные сутки в России жаловались на атаку украинских дронов Саранска. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте.

Завод "Промсинтез" и ранее попадал под удары Украины. В 2023 году он был поражен 7 июля, причем по официальным данным из РФ, тогда шесть человек были убиты, еще двое пострадали. А в этом году предприятие было поражено в ночь на 22 марта.

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