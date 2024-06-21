Номинант на премию Дарвина: оккупант сам схватил в руки украинский дрон со взрывчаткой и был ликвидирован. Видео

Российский оккупант, бессмысленно погибший на поле боя, стал очередным претендентом на "премию Дарвина". Он поймал украинский дрон голыми руками и мгновенно взорвался.

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Соответствующее видео опубликовал главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. Дрон ударной группы Wild Division 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ охотился за российским солдатом в траншее, когда внезапно россиянин сам напал на дрон и схватил его руками.

Оккупант так и не успел понять, что этот дрон с осколочной боевой частью имел функцию дистанционного подрыва.

"Взрыв – и этот россиянин однозначно победил в борьбе за премию Дарвина на этой неделе", – прокомментировал видео Бутусов.

Ранее сообщалось, что воины Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Уничтожить ящики с БК удалось с помощью БПЛА.

Напомним, что 19 июня, украинские защитники показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона военнослужащие уничтожили российскую боевую машину пехоты в лесополосе, а вместе с техникой проредили и ряды оккупантов.

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