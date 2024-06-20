Нацгвардейцы уничтожили ПТУР и полевой склад боеприпасов противника. Взрывное видео

Воины Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" Национальной гвардии зрелищно уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов. Атаковать ящики с БК удалось с помощью БПЛА.

Видео дня

Видео было обнародовано в Центре специального назначения НГУ. Кроме того, украинские "птички" эффектно ликвидировали ПТУР противника.

"Уничтожение пилотами БПЛА ударного типа Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" ПТКР и полевого состава боеприпасов!" – говорится в сообщении под видео.

Следует отметить, что видео было снято под минорную композицию Fur Elise Людвига Ван Бетховена.

Справка

Противотанковая управляемая ракета – вид противотанкового оружия, составная часть противотанкового ракетного комплекса, твердотопливная ракета с кумулятивной боевой частью, с коррегированной траекторией полета по командам оператора или собственной головке самонаведения.

Накануне, 19 июня, украинские защитники показали ювелирную работу БПЛА на фронте. Точным сбросом с дрона военнослужащие уничтожили российскую боевую машину пехоты в лесополосе, а вместе с техникой проредили и ряды оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки показали, как бойцы Международного легиона дают отпор российским оккупантам в районе Временного Яра Донецкой области. У защитников есть единственный приказ – уничтожить противника, чтобы не дать ему продвинуться вперед.

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